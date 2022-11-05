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BAŞBAKAN AÇIKLADI! UBP yol haritasını çizdi

Ulusal Birlik Partisi yerel seçimlerde izlenecek strateji ile ilgili Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında UBP Sarayönü merkez binasında toplandı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 13:11
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BAŞBAKAN AÇIKLADI! UBP yol haritasını çizdi



-ÖZEL HABER

Toplantı sonrasında UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel açıklamalarda bulundu. 

"Tespit ettiğimiz 17 belediye başkanımızla birlikte yol haritamızı nasıl yapacağımızı konuştuk' diyen Üstel, Çatalköy Belediye Başkanımız eksik olduğu için 17 adayla bu toplantıyı yaptıklarnı, toplantıya destek verecekleri adayların da katıldığını kaydetti. 

'Bir takvimlendirme programı yaptık' diyen Üstel, adaylardan ve parti kurullarından neler istediğimizi dile getirerek, çok verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti. 

Salı gününe kadar belediye meclis üyelerinin de belirleneceğini kaydeden Üstel, '12 Kasım Cumartesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda aday tanıtım etkinliği gerçekleştireceğiz' dedi.

Belediyeler Reformu... "Hiçbir çalışan işinden olmayacak"

Toplantının çok verimli geçtiğini, başkan adaylarının çok istekli ve hırslı olduğunu dile getiren Üstel, adayların görevlerinin zor olduğu bilinci ile bu yola çıktıklarını kaydetti. 

Bu seçimlerin Belediyeler Reformu'nun ardından girilen ilk yerel seçimler olduğunu hatırlatan Üstel, 'çalışanların özlük haklarına dokunulmadani hatta onlara daha fazla haklar vererek yolumuzda ilerleyeceğiz. Hiçbir belediye çalışanı işinden olmayacak. Bu kapsamda halka daha iyi hizmet vereceğiz' diye konuştu.

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