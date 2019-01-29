Başbakan Aydınköy’de halkla bir araya gelecek

Başbakan Tufan Erhürman halkla biraraya gelmek amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Aydınköy Spor Kulübü’nde yapılacak halkla buluşma toplantısı, saat 19.30’da başlayacak.
Erhürman, köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek
Başbakan Tufan Erhürman halkla biraraya gelmek amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Aydınköy Spor Kulübü’nde yapılacak halkla buluşma toplantısı, saat 19.30’da başlayacak.