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Başbakan Aydınköy’de halkla bir araya gelecek

Erhürman, köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek

29 Ocak 2019 Salı 10:12
Başbakan Aydınköy’de halkla bir araya gelecek

Başbakan Tufan Erhürman halkla biraraya gelmek amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini bugün de sürdürecek.

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Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam Aydınköy’de, bölge halkıyla bir araya gelecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Aydınköy Spor Kulübü’nde yapılacak halkla buluşma toplantısı, saat 19.30’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanAydınköyHalkHaberGündemKıbrıs
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