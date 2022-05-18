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Başbakan: “Biz ateşten gömleği giydik”

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs’ta kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, Meclis’ten 29 kabul, 20 ret oyuyla güvenoyu aldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:16
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Başbakan: “Biz ateşten gömleği giydik”

Başbakan Ünal Üstel, yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yaptı.

Üstel’in açıklaması şu şekilde:
“Uzun bir süreden beridir hükümet boşluğunu UBP-DP-YDP ile kurulan koalisyon hükümeti bugün güvenoyu almıştır. Ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Bugün Cumhuriyet meclisinde kurulan bu koalisyona oy veren arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu zor günleri birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde istişare ederek bugünlerden çıkacağız. Biz ateşten gömleği giydik. Ülkemiz ve devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Bütün bunları yaparken, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile bu zor günleri geride bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha teşekkür eder ve koalisyon hükümetinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

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