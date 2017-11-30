Başbakan daha hafif söylemiş!

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün yazılı açıklama yaparak, “Başpiskopos Hrisostomos, Kıbrıs Türk Halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürürken, saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aşmıştır” dedi.

"UTANMAZ, SAYGISIZ SOYSUZ"

Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Adasının tarihi sürecinde Kıbrıs Türklerine karşı her türlü düşmanca eylem ve söylemlerin mimarı, finansörü olan Rum Ortodoks Kilisesinin şimdiki Başpiskoposu II. Hrisostomos, hala alışılmış saygısızlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Başpiskopos Hrisostomos Rum gençlerine yönelik katıldığı bir etkinlikte, öğrencilerin sorularına verdiği yanıtlarda Kıbrıs Türk Halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürürken, saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aşmıştır. Başpapazın Türkiye’nin garantörlüğünün sonlandırılması, Türk Devletinin Türkiye ile bağlarını koparması, tüm kuzey göçmenlerinin geri dönmesi şartına bağladığı Avrupa çerçevesinde iki devletli çözüm şekli önerisi AKEL’in sahte öfkesini alsa da, bilinmelidir ki karşısındaki öğrencilere anlatılan masaldan öte anlam taşımamaktadır. Yüce Türk Ulusu’nun mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyan Kıbrıs Türk Halkı için, adadaki varlığı, kökeni, tarihi bilinmesine rağmen ekonomik baskılarla “İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum kökenliler” diye söz etmek en hafifiyle utanmazlıktır, saygısızlıktır, soysuzluktur.”