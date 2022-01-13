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Başbakan'dan 'Asgari Ücret' açıklaması

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Yeni Asgari Ücret ve Kamu Çalışanlarının maaşlarına yapılacak artışla ilgili basın açıklaması yaptı.

13 Ocak 2022 Perşembe 11:41
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Başbakan'dan 'Asgari Ücret' açıklaması
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Sucuoğlu şunları söyledi:

Hükümetimiz hayat pahalılığından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacıyla, Haziran - Aralık 2022 Dönemi’nde oluşan % 37.26 Hayat Pahalılığı’nı maaşlara yansıtacaktır.
Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik daralmaya ek olarak, dövizdeki dalgalanmanın yarattığı mali tabloya rağmen, % 37.26 olarak gerçekleşen hayat pahalılığı, çalışanlarımızın brüt maaşlarına, 1 Ocak 2022’den itibaren ilave edilecektir...
Buna paralel olarak, brüt 7.000 TL, net olarak 6.090 TL olarak belirlenen yeni Asgari Ücret de yürürlüğe girmiştir.
Böylelikle, bir önceki asgari ücrete oranla   % 41’e yakın bir artış sağlanmıştır.
Son dönemlerde, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı hayat pahalılığından,  halkımızın alım gücünü olumsuz yönde etkilediği hepimizin malumudur...
Sözkonusu artışlar, halkımızın alım gücünde meydana gelen kaybı, önlemede yeterli olmadığı bilinciyle, önümüzdeki süreçte atılacak kararlı adımlarla, halkımızın alım gücünü yükseltmek, halkımıza daha refah bir yaşam sunmak,  
Siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak amacıyla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 13.01.2022 13:22
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