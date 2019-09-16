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Başbakan'dan 'Bayrak' Açıklaması

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
Başbakan'dan 'Bayrak' Açıklaması

Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Akdoğan Dr Fazıl Küçük İlkokulu’ndaydı…

Bir süre önce bir Rum vatandaşı tarafından bayrak çalınması olayıyla ilgili gündem olan Akdoğan’a bayrakla giden Başbakan Tatar basına açıklama yaptı…

Bayrak çalınması olayına halkın büyük tepki gösterdiğini anımsatan Başbakan, “Biz her zaman Kıbrıs’ta anlaşma ve barıştan yanayız ama KKTC değerleri ve bayrağına başkalarının bu şekilde hakaret etmesini asla kabul edemeyiz” dedi…

Tatar, bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü olan bayrağı elletmeyeceklerini vurgulayarak, “bu mesajı da vermek isterim” diye konuştu…

Tatar, Milli şuur ve ülke değerlerinin kendileri için çok değerli olduğunu da kaydetti ve böylesi bir mesajı iletmenin önemli olduğunu kaydetti…

(BRT)

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Ersin TatarHaber
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