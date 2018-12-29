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Başbakan'dan CAS açıklaması

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:09
Başbakan'dan CAS açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, Dome Hotel konusunu siyasi rant elde etmek amacıyla yapıldığını belirterek, Vakıflar İdaresi’nde 2017-18 yılları arasında 23 tane ihalesiz kiralama yapıldığını açıkladı.
Başbakan, kendi görüşünün Dome Hotel’de ihaleye çıkılmaması ve mevcut olan sendika ile yeni bir sözleşme yapılarak, dışardan bağımsız bir denetçi atanmasını Vakıflar Yönetim Kurulu’na önereceğini açıkladı.
Selda İçer’in hazırlayıp sunduğu Alternatif Bakış programına konuk olan Başbakan Tufan Erhürman ilk olarak Dome Hotel konusundaki eleştirileri yanıtladı.

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CAS çalışanlarının 20 Aralık’ta başlattıkları eylemini de değerlendiren Başbakan Erhürman, 2019 yılında ihtiyaç duyulan işçi ve sözleşmeli personelin CAS çalışanlarından alınabileceğini açıkladı.
Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefom konuşması sonrasında reel sekötrün alacaklarının ödeneceği kadar ciddi bir miktarın Türkiye kaynaklarından KKTC’ye yakın zamanda aktarılacağı sözünü aldığını da açıkladı.
Başbakan, KKTC-TC 2019-21 Ekonomik protokolünün de yakın zamanda imzalanacağı açıklamasını da yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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