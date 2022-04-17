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Başbakan'dan cevap bekleniyor

Türkiye dönüşü Başbakanın partilere "belediyeler konusunda vereceği cevap ve değerlendirme" bekleniyor.

17 Nisan 2022 Pazar 16:15
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Başbakan'dan cevap bekleniyor

Kamu reformu altında bir süredir yapılacağı açıklanan ve hükümetin çalışmasını meclise de getirmesi ardından “yeni görüşmeler ve açılım çabaları” sonrası son viraj Başbakanın partilerle geçtiğimiz Salı günü bir araya gelmesi sonrası ötelenmişti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında da yapılan bir toplantı dikkat çekmişti.

Başbakanın partiler ile söz konusu buluşmasında partiler önerilerini sözlü ve yazılı olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu’na iletmişti.

BAŞBAKAN SALI GÜNÜ PARTİLERE DAHA ILIMLI BİR PROFİL SERGİLEMİŞTİ

Başbakanın söz konusu toplantıda önceki yaklaşımlarına nazaran “daha ılımlı” olduğu görüşü, buluştukları parti heyetlerinden elde edilen kulis bilgilerine yansırken, bu konuda atacağı adımı “Ankara ziyareti, protokol sonrası”na bıraktığı öğrenildi.

Başbakan ile geçtiğimiz salı günü bir araya geldiği partiler, Faiz Sucuoğlu’nun Ankara sonrası UBP ve hükümet içi yapacağı değerlendirmeyi bekliyor.

Bu konuda CTP, son tasarının geri çekilmesini, Ad-hoc komite oluşturulmasını, burada öncelikle yerel yönetimlerin ve yerinden yönetimin güçlendirilmesi konusunda çalışmasını Başbakana sunmuştu.

Sayı konusunda ise belli başlı kriterlerin önemini vurgulamıştı. 

28 Şubat’ta, yaklaşık bir buçuk ay önce meclis kürsüsünde, hükümet programı okunurken Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın belediyelerle ilgili “ortak komite kuralım, reformu birlikte gerçekleştirelim” çağrısı yapmıştı.

Eğer Başbakan mevcut tasarıyı geri çekme konusunda sıkıntı yaşıyorsa bir “ortak komite kararı” yine şart…

HP’ye göre bu anlamda ortak komite kurulmalı ve reform birlikte yapılmalı…

Hangi belediyenin kapatılacağı ya da birleştirileceği konusunda ise keyfi karar suçlamalarının gerçekleşmemesi için bu konuda kriterler belirlenmeli… 

Eğer bu çalışmalar uzun süre alırsa yerel seçimler ertelenebilir ve bir müddet sonraya tehir edilebilir…

BELEDYELERİN ALT YAPISI İÇİN 50 MİLYON TL KAYNAK

Türkiye dönüşü Başbakanın partilere belediyeler konusunda vereceği cevap ve değerlendirme bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ile imzalanan 2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünde belediyelerin alt yapısı için 50 Milyon TL’lik kaynak olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluBelediyeler
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