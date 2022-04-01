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Başbakan'dan eylemlerle ilgili ilk değerlendirme...

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, YDÜ’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 402’inci sergisinin açılışında yaptığı konuşmasında gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

01 Nisan 2022 Cuma 23:37
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Başbakan'dan eylemlerle ilgili ilk değerlendirme...
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Yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı yapılan eylemlerden bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Bugün, sendikalarımız yaşanılan hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabinde katıldığımız bu sanat etkinliği hepimizi bir nebze rahatlattı” ifadelerini kullandı.

Dr. Sucuoğlu, “Dünya olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Yaklaşık iki yıldır süren ve tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ve bunun yanında bir ayı geçen bir süredir Rus- Ukrayna savaşı sürüyor. Dünya küçük bir global köy haline geldi. En ufak bir gelişme herkesi etkiliyor. Tıpkı tüm bu yaşananların bizi de etkilediği gibi” dedi. “Anavatan Türkiye ile önemli bir ekonomi protokolü üzerinde çalışıyoruz ve haftaya bu protokolü imzalayacağız” diyen Sucuoğlu, “Böylelikle ekonomik anlamda da yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her inişin bir çıkışı vardır, biz bu çıkışı yakın zamanda yakalayacağız ve halkımızın hakettiği refah düzeyini tekrardan geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:GAZETDA

Son Güncelleme: 01.04.2022 23:38
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