Başbakan'dan halka çağrı!

İstikararlı, kalıcı kararlar alınmasının önemine vurgu yapan Tolun, pandemi döneminde bunun daha da önem kazandığını belirtti.

Tolun, en büyük sorunlarının yolcuların geleceği sırada değişen kararlar olduğunu ifade ederek, Havaalanı’nda PCR testi yapılması kararının kaldırılmasının kendilerini büyük sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu ise, turizmin pandeminin en çok zarara uğrattığı sektör olduğunu, bunun diğer sektörleri de etkilediğini kaydetti.

Kara kapılarından geçişlerde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, kendilerine yapılan en büyük şikayetin Ercan Havalimanı’nda gelen yolcuların küçük bir alanda saatlerce bekletilmesi olduğunu hatırlattı.

Yaptıkları incelemenin ardından Havalimanında PCR yapılması uygulamasını kaldırdıklarını ifade eden Başbakan, yeni uygulamanın ardından kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini, KITSAB’ın yeni uygulamadan dolayı yaşadığı sıkıntıların değerlendirilip önlem alınabilineceğini ifade etti.

Havaların soğuması ile birlikte Akdeniz bölgesindeki tüm ülkelerde vaka sayılarının arttığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, bu noktada aşının öneminin ortaya çıktığını vurguladı.

Sucuoğlu, “Bizim için en büyük sebep aşı konusunda halkımızın hassasiyet göstermemesi. Aşı var ancak aşılanma konusunda ihmal var. Aşılamayı tamamlayabilseydik belkide bu konuları şimdi hiç konuşmuyor olurduk” dedi.

Sucuoğlu vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda da bulundu.

“Vatandaşlarımızı kaybediyoruz ve baktığımız zaman çok büyük bir kısmı ya aşılanmamış yada aşılanmış ancak 6-8 aylık periyot geçmesine rağmen 3’üncü dozu yapmamış insanlarımızdır hayatını kaybeden” diye konuşan Sucuoğlu, aşılanmamanın kişiyi de ailelerini de sağlık sistemini de zor duruma soktuğunu belirtti.

Sucuoğlu, özellikle Sinovak aşısının koruma sürecinin 4 ile 6 ay arasında olduğunu ve mutlaka Biontech ile takviye edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.