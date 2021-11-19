Künye
Kıbrıs 22
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp ettiler
Polisi darp ettiler
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
banner107
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Başbakan'dan Mağusa ve İskele'ye ziyaret

Başbakan Dr, Faiz Sucuoğlu bugün İskele ve Gazimağusa bölgelerinde çeşitli  temaslarda bulundu.

19 Kasım 2021 Cuma 13:18
73 Okunma
Başbakan'dan Mağusa ve İskele'ye ziyaret
banner108

Başbakan Dr, Faiz Sucuoğlu bugün İskele ve Gazimağusa bölgelerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda açık pazarı da ziyaret eden Başbakan  pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Pazardan alışveriş de yapan Başbakan pazarcılara  iyi satışlar dileklerini de iletti.

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu İskele  bölgesindeki temaslarının ardından Gazimağusaya geçerek Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ni ziyaret etti.

Başbakan Sucuoğlu 'na eğitim merkezi ziyaretinde Mulli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bürokratlar eşlik etti.

 Ziyaret sırasında merkez hakkında bilgilerde alan Başbakan Sucuoğlu  özel gereksinimli bireylerin Eğitim almakta olduğu bu merkezin iyileştirmesi  için gerekenlerin  yapılması talimatını verdi.

Çocuklarla kısa süreli basketbol da oynayan Başbakan Sucuoğlu özel eğitimin önemine de işaret etti...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “Moral bozmaya gerek yok"
Sucuoğlu: “Moral bozmaya gerek yok"
Lefkoşa'da sağanak yağmur!
Lefkoşa'da sağanak yağmur!
5 G konusunda anlaştılar
5 G konusunda anlaştılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim