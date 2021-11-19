Başbakan'dan Mağusa ve İskele'ye ziyaret

Başbakan Dr, Faiz Sucuoğlu bugün İskele ve Gazimağusa bölgelerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda açık pazarı da ziyaret eden Başbakan pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Pazardan alışveriş de yapan Başbakan pazarcılara iyi satışlar dileklerini de iletti.

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu İskele bölgesindeki temaslarının ardından Gazimağusaya geçerek Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ni ziyaret etti.

Başbakan Sucuoğlu 'na eğitim merkezi ziyaretinde Mulli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bürokratlar eşlik etti.

Ziyaret sırasında merkez hakkında bilgilerde alan Başbakan Sucuoğlu özel gereksinimli bireylerin Eğitim almakta olduğu bu merkezin iyileştirmesi için gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

Çocuklarla kısa süreli basketbol da oynayan Başbakan Sucuoğlu özel eğitimin önemine de işaret etti...