Başbakan'dan 'Özersay' açıklaması

Başbakan Ünal Üstel, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasının Meclis’te oylanması noktasında UBP’nin nasıl bir oy vereceğinin Özersay ile yapacağı görüşmeden sonra netleşeceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in programına telefonla katılarak “Kudret bey ile görüşeceğiz. Kendisinin ne istediği bizim için önemlidir. Görüşmenin ardından ben de bu görüşleri parti grubuma ileteceğim. Oradan bir karar çıkacak” ifadelerini kullandı.