Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Başbakan'dan 'Yaşlı Bakımevi' açıklaması

Başbakan Dr.Faiz Sucuoğlu, Sınırüstü Halk Vakfı Bakımevi’ne İlişkin Basın Açıklaması yaptı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:48
676 Okunma
Başbakan'dan 'Yaşlı Bakımevi' açıklaması
banner108

Geçtiğimiz gün gündeme gelen ve Kıbrıs Türk Toplumunu derinden yaralayan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 
Bakımevi ile ilgili konuların bir kez daha yetki karmaşasına neden olmaması için konunun bizzat takipci olduğumu vurgulamak istiyorum 
Bu bağlamda bugün yapılacak çalışmalarla ilgili bazı gelişmeleri de kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum. 
Bu sabah dahiliye doktorlardan oluşan bir ekip bakımevindeki hastaları muayene ederek yeniden ilaç düzenlemelerini yapacak ve  Covid 19 testleri tekrarlanarak pozitife dönen hastalar Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde müşaade altına alınacaklardır. Geçtiğimiz gün yapılan testte covid pozitif olduğu belirlenen hastalarımız o günden Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde yeni açılan Gögüs Hastalıkları servisinde müşaade altında alınmışlardır. Bugün de pozitif olanlar tesbit edilirse ayni bölüme aktarılacaklardır.  
Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından ve covid yönünden bir rahatsızlığı bulunmayanlar bugün saat 13.00 de bakımevine gidecek otobüslerle girişimlerim ve görüşmelerim sonrasında kalmaları için en uygun yer olarak tesbit edilen ÖZOK yurdunu  nakilleri gerçekleştirilecektir. Bugün nakil işlemi tamamlanır tamamlanmaz binanın tadilat ve onarımına yardımsever ve özverili insanlarımızla birlikte derhal başlanacaktır. 
Bakımevinde kalanların binanın tadilatı tamamlanıncaya kadar  devletin güvencesi altında orada kalmaları yönünde de gerekli  karar üretilmiştir.  
Daha önce de belirttiğim üzere konunun yakın takipcisi olacağım ve konuyla ilgili gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu durumun birdaha ortaya çıkmaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak ve yaşlı bakımevleri bundan sonra daha sık denetlenip takip edilecektir.

Son Güncelleme: 31.01.2022 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thalassaemia Derneği’nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Teşekkür Plaketi
Thalassaemia Derneği’nden Kuzey Kıbrıs Turkcell’e Teşekkür Plaketi
Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif
Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif
Kokain Zanlılarının Tutukluluğu 8 Gün Uzatıldı
Kokain Zanlılarının Tutukluluğu 8 Gün Uzatıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim