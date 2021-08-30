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Başbakan davul çaldı

Başbakan Ersan Saner’in katıldığı düğünde davul çalması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:07
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Başbakan davul çaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun oğlunun düğününe katılan Başbakan Saner, düğünün sonuna doğru sahnedeki orkestranın arasına girdi ve davulun tokmağını alıp çalmaya başladı..

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başbakan davul çalarken, Tarım Bakanı Çavuşoğlu da dans etti.

Başbakan Saner görüntülerle ilgili Gündem Kıbrıs'a konuştu:

"En çok sevdiğim insanların düğününde eğlenmek benimde hakkım. Sosyal medyada klavye kahramanı çok. Ritmi de her zaman iyi tutturduğuma inanırım" dedi.

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