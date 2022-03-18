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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun yaşlılar haftası mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Mart 2022 Cuma 10:16
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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun yaşlılar haftası mesajı
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Başbakan mesajında şunları söyledi:

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası adı altında kutlanan bu hafta bizler için oldukça büyük bir mana ve önem ifade etmektedir. Ömürlerini ülkemize hizmetle geçiren, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan en değerlkaynaklardır. Yaşlılarımıza hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, onların sıkıntılarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak bizlere düşen en önemli görevlerdendir.

Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamamız gerekmektedir. İnsanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmeleri en doğal haklarıdır. Yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak, yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğu ve öncelikli görevlerindendir. Bu nedenle gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerekse de duyarlı vatandaşlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. Bir gün herkesin yaşlanacağı asla unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan tüm büyüklerimizin “Yaşlılar Haftası”nı en içten dileklerimle kutluyor, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçirmeleri temennisiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.

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