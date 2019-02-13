Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Başbakan Erhürman Ankara’da

Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:26
Başbakan Erhürman Ankara’da

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.Erhürman, Yıldırım ile bugün saat 14.30’da TBMM’de, Oktay ile 14 Şubat perşembe saat 14.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de bir araya gelecek.

Başbakan Erhürman’ı Ankara Esenboğa Havaalanında Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara Vali Yardımcı Şaban Erdoğan, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.

banner41
Başbakan Erhürman, temasları çerçevesinde bu akşam Ankara’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.Toplantı Grand Ankara Otelde saat 18.00’de yer alacak.

Erhürman, 14 Şubat perşembe günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenleyeceği “6. Yılında Ombudsmanlığın dünü, bugünü ve yarını” sempozyumuna katılacak.

Erhürman, TBMM Tören Salonunda saat 10.30’da yer alacak sempozyum açılışında konuşma da yapacak.

Başbakan Tufan Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından 15 Şubat cuma günü KKTC’ye dönecek.Başbakan Erhürman’a Ankara temaslarında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokay ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanAnkaraTemaslarBinali YıldırımFuat OktayHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim