Başbakan Erhürman Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş, dün akşam Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Milletvekilleri Armağan Candan ve Salahi Şahiner ile Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven’in de yer aldığı ziyarette, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Binatlı Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Aygül Benekli ve kulübün yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Başbakan Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, spor kulüplerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmakta önemli rolleri olduğuna dikkat çekti.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Başbakan Tufan Erhürman’ı aralarında görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti ve “ziyaretiniz amatör ruh ve sevgiyle yaptığımız bu görevde bizleri kamçıladı” dedi.

Güçleri yettiğince bu görev bayrağını ileriye taşıyacaklarını söyleyen Neşe, en büyük hedeflerinin gençlerin; sağlıklı ortamlarda, sağlıklı kulüplerde ve doğru eğitmenlerle spor yapmalarını sağlamak olduğunu bildirdi. Orsel Neşe, sportif başarıdan çok, temiz ve ahlaklı gençler yetiştirmek istediklerini dile getirdi. Ülkemizin ve dünyanın belalısı olan uyuşturucu illetinden gençleri uzak tutmak için mücadele verdiklerini ifade eden Neşe, kulüplerinde ısbastra dahil hiçbir kağıt oyununun oynanmadığını, gençlerin; darts, masa tenisi ve futbol oynamaya teşvik edildiklerini aktardı.

Orsel Neşe, “Bize güç verdiniz. İnşallah bu samimiyet daha da ilerleyecek, inanınız ki hiçbir isteğimiz ve derdimiz yoktur. Sadece bu motivasyon dahi bize yeterlidir” diye konuştu ve tesislerine modern alttan sulama sisteminin kazandırılmasına ciddi katkı koyduğu için Başbakan Erhürman’a ve ekibine teşekkür etti. Neşe, alttan sulama sistemiyle elektrik ve sudan tasarruf ettiklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı.Amatör spor kulüplerde yöneticilik yapmanın oldukça zor bir görev olduğunu belirten Başbakan Erhürman, amatör kulüplerde bu görevin hep özveriyle yürüdüğünü işaret etti. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün çok köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yapan Erhürman, üye sayısının da birçok kulüpten fazla olmasının kulüp için bir avantaj olduğunu belirtti.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün geçmişte birçok şampiyonluk yaşamış bir kulüp olduğuna dikkat çeken

Başbakan Erhürman, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün tüm artılarının yanında bir başka artısı daha var. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün kadınları vardır. Kadınlar erkeklerle birlikte bu yola baş koydular. Bu nedenle Binatlı Yılmaz Spor Kulübü çok kısa süre içerisinde şampiyonluklar yaşadığı dönemlerdeki gibi zirve noktalara tırmanacağına inancım tamdır. Böylesi güç ve yürek birliklerinin olduğu oluşumlarda başarı yürür ve gider diye düşünüyorum”.

Bu ziyaretten dolayı kendisinin de eşinin onurlandığını ifade eden Erhürman, “ İyi ki varsınız ve iyi ki bu yola baş koydunuz. Çünkü ülke gençliğinin spor kulüplerine ihtiyaçları vardır” dedi.

Spor kulüplerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktaki önemli rolü olduğuna da dikkat çeken Başbakan, Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün yaptığı gibi, kadın ve erkeklerin iş birliği yaptığında gençlere ulaşmanın çok daha kolay olduğunu ifade etti.

(BRT MAIL)