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Başbakan Erhürman CNN Türk'e röportaj verdi

Erhürman: “Rum lider şu anki duruşunu sürdürürse, siyasi eşitlik temel parametre olmazsa çözüm ihtimali zor"

14 Şubat 2019 Perşembe 17:30
Başbakan Erhürman CNN Türk'e röportaj verdi

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye'de yayın yapan CNN Türk'e röportaj verdi. Erhürman, “Rum lider şu anki duruşunu görüşünü, sürdürürse, siyasi eşitlik temel parametre olmazsa, çözüm ihtimali zor" dedi.

Ankara temasları kapsamında CNN Türk'e konuşan Erhürman, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler, Türkiye ile ilişkiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin müzakere sürecine yönelik düşüncelerini anlattı.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının artık müzakere masasında zaman kaybına tahammülü olmadığını vurgulayarak, taraflar masaya oturacaksa, sürecin, BM şemsiyesi altında, siyasi eşitlik temelinde, zaman dilimi içerisinde ve sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Türk tarafının Crans Montana'da çözüm olmamasına rağmen moral üstünlüğünü ele geçirdiğini, Rum liderin de buna karşı bulanıklık yaratıp zaman kazanma çabasına girdiğini belirterek, özetle şöyle konuştu:

"Rum tarafı zamana oynadıkça AB örneğinde olduğu gibi bunun hep kendi lehine işlediğini gördüğü için oyalama taktiğine devam ediyor.

Çözüme niyetiniz varsa net olun kavram kargaşası yaratmayın, biz sonuç odaklı, zamanı belli olan BM şemsiyesi altında bir görüşmeye hazırız. Ama Rum Yönetimi hidrokarbon konusu netleşene kadar zamana oynuyor.

Türk tarafı olarak sonuç odaklı, ucu bucağı belli olan bir süreç başlatalım diyoruz ama Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti zamana oynanacak bir oyunda yoktur.

Sonuç odaklı bir şekilde masaya oturulacaksa zamanı belli olsun sorunu çözelim.

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Siyasi eşitlik konusunda çok netiz. BM raporlarına da aynı görüşler yansıdı. Etkili katılım önemli. Kıbrıs Türk halkını dışlayarak karar üretilmez, Kıbrıs Türk tarafının iradesi kararlara yansıyacak.

Siyasi eşitlik; yetkileri sorumlulukları zenginlikleri paylaşmaktadır. Çözümün yolu paylaşmaktan geçer. İşlevsel devlet; iki halkın da kararlarının iradeye yansımasıdır. Rum lider siyasi eşitlik ve paylaşımı içselleştirmelidir.

Zamana oynama niyeti varsa biz bu oyunda yokuz. Rum lider müzakere masasına oturmak için bulanıklığı ortadan kaldırılmalı siyasi eşitliği içselleştirmeli.

Kıbrıs'ta çözüm; müzakerelerle, BM çatısı altında, siyasi eşitlik, kaynakların, yetki ve sorumlulukların paylaşımı üzerine olacak. Biz Türk tarafı olarak bu konuda tek sesiz.

Doğalgaz çözüm konusunda motivasyon haline çevrilmeli gerginlik değil barış vesilesi olabilir. Biz doğalgazda eşit hak sahibiyiz dolayısıyla söz sahibiyiz. Kararların üretilmesinde de söz sahibi olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hak ve menfaatlerimizi korumak için ortak yürüyoruz. Uluslararası alanda daha fazla görünür olmalıyız, bize bu konuda Türkiye Cumhuriyeti her zaman destek veriyor, bu dönemde bunu artıracağız.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs konusu yanında ekonomim dertlerimizi de paylaşıyoruz. Umut ediyorum sıkıntılar yakın zamanda aşılacak.

Kıbrıs sorunu siyasi iradenin net olmasıyla biter, Crans Montana'da çözüme ramak kalmıştı, Rum lider istekli kararlı olsaydı sorun çözülürdü.

Fakat Rum lider şu anki duruşunu görüşünü sürdürürse, siyasi eşitlik temel parametre olmazsa çözüm ihtimali zor."

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Başbakan ErhürmanCNN TürkRöportajKıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-02-14 20:03:21

Siyasi eşitlik temel parametre olmazsa çözüm ihtimali zor değil, imkansızdır.

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