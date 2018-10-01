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Başbakan Erhürman'dan Mecliste Döviz Açıklaması!

Başbakan Tufan Erhürman, Mecliste yaptığı konuşmada ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:01
Başbakan Erhürman'dan Mecliste Döviz Açıklaması!

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin göreve başladığı Şubat ayından itibaren dövizde yaşanan artışa işaret ederek, artışın nasıl bir dönemden geçildiğini gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkede yaşanan ekonomik gelişmelere işaret etti.

Dövizdeki yükselişin maliyenin olanaklarında ciddi daralmalar yarattığını ve yurttaşları da ciddi sıkıntıya soktuğunu ifade eden Erhürman, 2018 bütçesi hazırlanırken 10.2 oranında enflasyon beklendiğini ancak sadece Ağustos ayında yüzde 8’in üstünde enflasyon oranına ulaşıldığını anlattı.

KKTC ekonomisinin dövizin yükselişine karşı kırılganlığının Türkiye’den fazla olduğunu belirten Erhürman, Hayatın pahalılaştığını ve bunun en önemli unsurunun TL’nin değer kaybı olduğunu ifade etti.

Erhürman, bundan sonraki süreçte bu kırılganlığı atlatma noktasında hep birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarının dövizin değer kazanmasıyla olumsuz etkilenildiğini belirten Erhürman, KKTC’de toplu taşımacılığın geliştirilmemesi nedeniyle sıkıntının daha net hissedildiğini belirtti.

Erhürman, KKTC’de Türkiye’ye göre çok daha fazla özel araç kullanıldığını, elektrikte de fuel oile bağlı olunduğu için döviz yükseldiği oranda zam yapmamayı engellemekte zorluklar yaşandıklarını söyledi.

Üretim arttıkça istihdamın da artacağını ifade eden Erhürman, yabancı işçi kullanımını ortadan kaldırmak için de eleman yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanMeclisEkonomiDövizGündemKıbrıs
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Reis cyprus. 2018-10-01 13:25:47

VAllahi biz onu bunu bilmeyik sayın başbakan koltukta oturan sizlersiniz ama Mazeret ten başka bişey uretmiyorsunuz bütün yetkiler sizlerde bütçeniz yeter yetmez siz bilirsiniz ama çözümler sizin elinizde ve çözüm da çok mesela çok kazananlar çok ver en başını Gümrükler yarı yarıya indirmek her alanında yalnızca lüks araç ve lüks evlerin dışında ama tabi bu ülkedeki Çakallardan korkmazsa niz. Bu işler yürek ister alın sendikaları yanınıza oturun 5 gün bak bakalim bu iş olurmu?dediğim gibi yürek ve irade.devletlerde aslolan halkdir gerisi yalan.zorla da oturmayın oralarda.

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vatandaş 2018-10-01 14:54:58 @Reis cyprus.

Seni danışman yapsınlar be yeğen, çok bilin galiba...

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