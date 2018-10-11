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Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor

Başbakan Tufan Erhürman Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışmanın on gün içersinde tamamlanacağını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:41
Başbakan Erhürman: Özel sektörde istihdamların özendirilmesine ilişkin çalışma tamamlanıyor

"Turizm sektöründe çalışanların % 78'i, özel sektör genelinde çalışanların % 59'u yabancı uyruklu. Genç işsizliğimiz ise % 19 civarında. Bu rakamlar sekiz aylık hükümet döneminde oluşmadı. Çalışma Bakanlığımızla yürüttüğümüz özel sektörde vatandaş istihdamının özendirilmesine ilişkin çalışma on günlük bir süre içerisinde tamamlanacak ve açıklanacak.

Vatandaş işsizliğini azaltmaya ve ülkede elde edilen gelirin çok daha büyük bir miktarının ülkede harcanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Erhürmanözel SektörIstihdamHaberGündemKıbrıs
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