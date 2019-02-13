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Başbakan Erhürman TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. 

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
Başbakan Erhürman TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara temaslarına TBMM ziyaretiyle başladı. 

Erhürman, bu çerçevede TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. 



Başbakan Erhürman'a, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti. 

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Dün akşam Ankara’ya gelen Başbakan Erhürman, bugün saat 18.00’de Grand Ankara Otel’de Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek. 

Erhürman yarın saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek. 

Erhürman, yarın saat 10.30’da TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun düzenleyeceği "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyumun açılışında konuşma yapacak. 

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Başbakan ErhürmanTBMM Başkanı YıldırımZiyaretHaberGündemKıbrıs
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