Başbakan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Yaşanan ekonomik kriz çerçevesinde ayrı bir önem kazanan Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üst düzey görüşme bugün gerçekleşiyor.

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti.Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman bugün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Başbakan Erhürman’a ziyareti sırasında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.Başbakan Tufan Erhürman, Ankara temaslarını tamamlamasının ardından yarın KKTC’ye dönecek.