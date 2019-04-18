Başbakan Erhürman ve kabinenin bazı üyeleri Lefke’de halkla buluştu

Başbakanlık tarafından organize edilen halkı hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak bilgilendirme ve sorunları yerinden dinleme amaçlı halkla buluşma toplantıları devam ediyor.

Bu çerçevede Başbakan Tufan Erhürman beraberindeki bazı bakanlarla birlikte Lefke’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasında ilk olarak söz alan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, başta CMC atıkları, Yedidalga Balıkçı Barınağı olmak üzere Lefke’de yaşanan sorunlara değinerek, ilçeleşme konusunda seri, hızlı ve pratik kararlar alınmasını talep etti.

Toplantıda daha sonra Bakanlar kendi bakanlıklarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Zeki Çeler, Lefke’de Bakanlığına bağlı tüm daireleri bir araya toplayıp halka daha iyi hizmet vermek için bir çalışma başlattıklarını kaydederek, Bakanlığının insan yaşamından ölümüne kadar her alanına dokunan bir alanı olduğunu söyledi.

Çeler, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ödemeleri, ilaç ödemeleri ve diğer yatırımlarla ilgili yenilikleri anlatarak,ülke genelinde yaptıkları en önemli çalışmanın yerel iş gücünün artırılmasıyla ilgili olarak istihdam destek projesi olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de özellikle Lefke ve bölge halkının büyük önem verdiği Cengiz Topel Hastanesinin kapatılmasının asla sözkonusu olmadığını ve daha da geliştirilmeye çalışıldığını belirterek, buradaki birçok gelişmenin yanı sıra Mayıs ayı başlarında diyaliz ünitesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Besim, sağlık hizmetlerine yerinden ve kolay ulaşım için sağlık merkezlerini de güçlendirdiklerini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de gıda güvenliği, yem güvenliği, su denetimi, balıkçılık gibi konularda yaptıkları çalışmaları anlatarak, Lefke’ye ulaşan su sızıntısı konusunda insan sağlığını tehdit edecek sorunların ebatını küçültmek için Su işleri Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi’nin önemli çalışmalar imza attığını kaydetti.

Şahali, LAÜ ile işbirliği içerisinde üreticilere önemli hizmetler verebildiklerine işaret ederek, Yedidalga Balıkçı Barınağının dip temizliğinin yapılması ve Lefke’deki hurmaları tehdit eden kırmızı palmiye böceği ile mücadele konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Bakanlık olarak Lefke ve bölgesinin turizmden gereken payı alması için çalıştıklarını kaydederek, Lefke’ye bir kent müzesi kazandırma çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Ataoğlu, Gaziveren bölgesinde turizm bölgesi ilan edilmek üzere 1200 dönümlük bir arazi için girişimler başlattıklarını ve bu bölgede doğal yapıyı bozmadan butik otel tarzında yatırımlar için proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, OTEM’de başlatılan turizmde ara eleman eğitimine Lefke-Güzelyurt-Karpaz gibi bölgelerden katılımı sağlamak için yatılı olması yönünde çalışmalar başlattıklarını da açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de Bakanlığına bağlı sanayi bölgeleriyle ilgili ciddi adımlar attıklarını ve Lefke’de de bu konuda gerekli yatırımların ele alınabileceğini kaydederek, bitirilen hal yasa tasarısının hayata geçirilmesiyle Güzelyurt ve Magosa’da üreticinin ekonomik hayatını rahatlatacak hallerin oluşturulacağını söyledi.

Nami, bakanlığına bağlı Cypfruvex’in güzel çalışmalara imza attığını ve ürünlerin dalında kalmadığını belirterek, Teknopark ve arge yasası, Kalkınma Bankası çalışmaları ve elektriğin maliyetini ucuzlatma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakanların konuşmalarının ardından Başbakan Tufan Erhürman söz alarak hükümetin göreve geldiği 14 ayda gerçekleştirdiği icraatlar hakkında bilgi verdi.

Başbakan Erhürman, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yaşanan gelişmeleri anlatarak, yaşanan tüm olumsuzluklardan ders çıkarılması gereken şeyler olduğunu söyledi.

Ülkede, ithalat ile ihracat arasında 1 milyar 700 milyon dolar dış ticaret açığı bulunduğuna işaret eden Erhürman, böyle bir ekonomik yapıda döviz hareketlenmelerinden ciddi şekilde etkilenmeler olduğunu kaydetti.

Erhürman, özellikle turizm sektöründen 900 milyon dolar civarı olan gelirin ülkede tutulması adına çalışmalar yapılmasının önemine işaret ederek, yıllardır turizmde ara eleman yetiştiriciliği ve turizmde yerli ürün kullanımıyla ilgili bir çalışma yapılmadığını, göreve gelir gelmez turizmde yerli ürünleri teşvik edecek modellerin hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandığını anlattı.

Bilişim sektörünün ülkemiz için önemine vurgu yapan Erhürman, Tekno Park ve AR-GE yasalarının meclisten geçirildiğini ve Kalkanlı’daki Tekno Park’ın hayata geçmek üzere olduğunu vurguladı.

Erhürman, yaşanan sel felaketlerine de değinerek, aşırı yağış olmasına rağmen yaşanan zararların önemli bir kısmının bunca yıldır biriken sorunların ürünü olduğuna dikkati çekti.

Göreve gelmelerinin ardından Güzelyurt- Doğancı çift şerit yolunu hızla tamamlayarak hizmete açtıklarını ve yolun Lefke’ye kadar getirileceğini ifade eden Erhürman, Aplıç Kapısı’nın açılması konusunda da mütahitlerin ihalelere teklif atmadığı bir dönemde geçici adımlarla da olsa gerekenin yapıldığını anlattı.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin hayata geçirilmesi, Güzelyurt Hastanesi 2. Etap ihalesinin yapılması, Güzelyurt Sağlık Ocağı’nın acil servisinin oluşturulması, üreticilere 1 tl nin altında su verilmesi, yabancı öğrencilerin kaydının yapılması gibi birçok işin ekonomik olarak kıskacın içinde olunan şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Erhürman, elektrikteki çoklu tarife uygulamasının detaylarını anlattı.

Erhürman, icraatlarla birlikte ülkede adaleti sağlama adına hesap sorma sürecinin de başladığına vurgu yaparak, istihdamlar konusunda yapılan uygulamalar ve münhallerle ilgili bilgiler verdi.

-Muhalefetin hükümetin bozulacağı yönündeki konuşmalarına da değinen Erhürman, hükümet ortaklarının kendi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu memleketten birşey olmaz imajını silme adına çalışarak ülkemizde güzel işler yapıldığını göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Tufan Erhürman ve beraberindeki bakanlar vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı. (BRT)