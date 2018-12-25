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Başbakan Erhürman’ın hastaneye kaldırıldı

25 Aralık 2018 Salı 10:23
Başbakan Erhürman’ın hastaneye kaldırıldı

Başbakan Tufan Erhürman dün akşam saat 22:30 da yüksek tansiyon nedeni ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Kardiyolog Doktor Osman Beton tarafından hastaneye yatırılan Başbakan Erhürman’a gerekli tetkikler yapılarak tedavi başlatıldı.

Tansiyonu düşürülen Başbakan’ın ağrısının geçtiği belirtildi.

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BRT Muhabirin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Başbakan Tufan Erhürman saat 09.00’da anjiyo alındı.

Kardiyolog doktor Osman Beton tarafından hastaneye yatırılan Başbakan Erhürman’a gerekli tetkikler yapılarak tedavi başlatılmıştı.
Başbakan Erhürman’ın bugün öğleden sonra hastaneden tabrucu edilmesi bekleniyor.

Kardiyoloji servisinde kontrolleri ve tedavisi devam eden Başbakan Erhürman’a bugün anjiyo yapılması planlanıyor.

BRT

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Son Güncelleme: 25.12.2018 10:31
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