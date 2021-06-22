Başbakan Ersan Saner, Ankara yolcusu

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak bir günlük bir çalışma ziyareti için bu akşam saat 21.50’de İstanbul üzerinden Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önceden planmış olan Saner- Oktay görüşmesi yarın saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Görüşmede, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirilmesinin yanısıra, KKTC’nin Koronavirüs salgını ile mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları, ve güncel konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunulacak.