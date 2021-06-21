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Başbakan Ersan Saner, aşılar için Türkiye'ye teşekkür etti

Saner, "Bu iki parti ile birlikte Türkiye’den ülkemize gönderilen aşı miktarı 340 bine ulaşmış olacak" dedi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 22:16
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Başbakan Ersan Saner, aşılar için Türkiye'ye teşekkür etti

Saner, bir an önce halkın büyük çoğunluğunu aşılamak ve ekonominin düzlüğe çıkması için turizm, yükseköğrenim ve emlak sektörlerinin tam devreye girmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

İşte o paylaşım...

"Türkiye’den, Devletimize aşı desteği artarak devam ediyor. Bu gece 50 bin Sinovac aşısı daha gelmiş bulunuyor. 25 Haziran Cuma günü 50 bin Sinovac aşısı daha ülkemize gelmiş olacak. Bu iki parti ile birlikte Türkiye’den ülkemize gönderilen aşı miktarı 340 bine ulaşmış olacak. Hedefimiz, bir an önce halkımızın büyük çoğunluğunu aşılamak ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için çok önemli olan turizm, yüksek öğrenim ve emlak sektörlerimizin tam olarak devreye girmelerini gerçekleştirmektir. Anavatan Türkiye’ye bir kez daha her alandaki desteği için siz halkımız ve hükümetimiz adına teşekkür ederim."

Son Güncelleme: 21.06.2021 23:40
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
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