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Başbakan Ersan Saner, Beyarmudu'nda incelemelerde bulundu

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Başbakan Saner, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten son günlerde bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:14
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Başbakan Ersan Saner, Beyarmudu'nda incelemelerde bulundu

Covid-19 salgını ile mücadelede hükümetin uygulamalarının  başarılı olduğunu ve dünya istatistiklerine göre vaka oranı ve insan kaybı konusunda en düşük 10 ülke arasına girdiğine de işaret etti. Başbakan Ersan Saner, sağlık yanında altyapı yatırımlarının da devam ettiğini  söyledi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ”

Altyapıların iyileştirilmesi noktasında ülkenin şantiye alanına dönüşeceği yönündeki sözlerini de hatırlatan Başbakan Saner, ana vatan Türkiye’nin de ciddi destekleriyle verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye başladıklarını ve altyapı çalışmalarının hayata geçtiğini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner, üç dört gün sonra Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılacağına vurgu yaparak, bölge halkını yakından ilgilendiren Gaziköy- Güvercinlik yol yapım çalışmalarına da yakında başlanacağını söyledi.

Tüm vatandaşlara aynı hizmeti götürmeyi prensip edindiklerini ve bu temel felsefeden hareketle insanca ve konforlu bir biçimde vatandaşların yaşayabilmelerine imkân tanımak üzere çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çeken Başbakan Ersan Saner, “İnsanlarımıza en kolay dokunabildiğimiz noktalar yerel yönetimlerimizdir.” dedi ve Belediye Başkanı Edip’in bölge insanına yaptığı hizmetleri takdirle izlediğini kaydetti

“HİZMETLERİN GÖTÜRÜLMESİNE ENGEL OLUNMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

KKTC’de yaşayan her vatandaşa hizmetlerin gerek hükümet, gerekse yerel yönetimler tarafından götürülmesine engel olunmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Başbakan Saner, ana vatan Türkiye’den gelen suyun Mesarya’ya kadar nasıl ulaşacağı konusunda çalışmaların tamamlandığını, bu bölgede de sulu tarım yapılabileceğini kaydetti.

Bölgede bulunmaktan dolayı memnuniyetini  dile getiren Başbakan Ersan Saner, hükümetin Beyarmudu Belediyesi yanında Pile ve Beyarmudu muhtarlarına her zaman her türlü imkânı seferber etme konusunda hazır olduğunu kaydetti.

EDİP: ”SU PROJEMİZ İNGİLİZ ÜSTLERİ MAKAMLARINCA ENGELLENDİ”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, son günlerde bölgede bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, bölgedeki futbol sahasına su götürme projesinin politik nedenlerle İngiliz Üsleri makamları tarafından engellendiğini anlattı.

İngiliz Üs bölgesi sınırında kalan ve İngiliz üslerinden sözlü onay da alınarak 40 metrelik bir su borusu döşendiğini ve elzem insani bir ihtiyaç olan suyun politik sebeplerden dolayı durdurulmasının kendilerini üzdüğünü de anlatan Edip, İngiliz üsleri yöneticilerinin Güney Kıbrıs’taki yasaları Beyarmudu ve Pile bölgesindeki Kıbrıs Türk halkına da uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

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