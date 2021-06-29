Başbakan Ersan Saner'den başsağlığı mesajı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün gece yarısı saat 00.30 sıralarında Yiğitler’de Yusuf Alçıcı Caddesi N0.17 adresinde sakin Raşit Özsağlam Hacer Özssağlam ve Müseret Özsağlam ile birlikte yaşadığı eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın ikinci katındaki yatak odasının çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kaldı. Tüm şahıslar olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarıldı ancak 70 yaşındaki Raşit Özsağlam ambulansta ve Gazimağusa Devlet Hastabesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamıni yitirdi. Olayda yaralanan Hacer Özsağlam ile Müseret Özsağlam Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Polisin olayla iglili soruşturması devam ediyor.

SANER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başbakan Ersan Saner sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak başsağlığı mesajı diledi.

Saner'in mesajı şu şekilde:

Yıllarca bölgesine ve ülkemize değerli hizmetler veren Yiğitler köyü eski muhtarı Muhittin Özsağlam’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine şahsım ve partimiz UBP adına başsağlığı diliyorum…