Başbakan Ersan Saner: Geçmiş olsun Türkiye

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen yangınlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saner, KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.



Başbakan Saner, Türkiye’de meydana gelen yangınlarla ilgili bir soru üzerine, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde olan her olay bizi derinden etkilemektedir. Anavatan Türkiyede kötü bir olay oldu mu bizler burada onu en az 2 kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz” dedi.

Bugün itibarı 7 ilde birçok yangın meydana geldiğini ifade eden Başbakan Saner, yangınların sebebinin araştırıldığını dile getirerek, tüm Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Başbakan Saner, yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için TC hükümetinin çok geniş kapsamlı çalışma başlattığını ifade etti.

Yangınların kontrol altına alınması için zeminde çalışan araçlar hariç çok güçlü bir filoyla 3 uçak, 63 helikopterle TC’nin yangınlara müdahale ettiğine dikkat çeken Saner, birçok dünya ülkesinde olmayan imkana sahip olunduğunun altını çizdi.



Önemli olanın bilinçli bir şekilde yangınların olmaması içim çalışmak olduğunu vurgulayan Saner, yangın çıktıktan sonra telafisinin çok kolay olmadığını kaydetti. Hükümet olarak bugünden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar piknik alanlarını pikniğe kapattıklarına işaret eden Saner, yangınların önüne geçmek için herkesin özellikle yaz aylarında bilinçli davranarak, çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.