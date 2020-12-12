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Başbakan Ersan Saner: “İvedilikle gerekli adımları atacağız…”

Başbakan Ersan Saner, Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulunarak limanda önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti. Saner, “İvedilikle gerekli adımları atacağız” dedi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:03
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Başbakan Ersan Saner: “İvedilikle gerekli adımları atacağız…”

Başbakan Ersan Saner, bugün Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Saner’e İçişleri Bakanı Kutlu Evren eşlik etti.

Başbakan Saner, incelemeleri sırasında, limanın çalışmaları yanında, Koronavirüs önlemleri ile ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde Girne Turizm Limanı ile ilgili elde ettikleri veri ve tespitleri, Başbakan Saner’e aktardı.

Başbakan Saner, gerek Koronavirüs önlemleri gerekse de limanın fiziki ve altyapı sorunlarıyla önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Başbakan Saner, “İvedilikle gerekli adımları atacağız” dedi.

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