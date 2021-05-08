Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:04
34 Okunma
Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Ersan Saner “  tüm İslam âlemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner mesajında şunları kaydetti:

“Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Kuran’ı Kerim’in Allah tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e indirildiği gece olan, bu mübarek gecenin, ülkemize, Türkiye’ye ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu gecenin ülkemizde birlik ve beraberliğinin pekişmesine, ülkemiz üzerinde oynan kötü oyunların son bulmasına, sıkıntıların aşılıp, daha güzel günlere, yarınlara ulaşmamıza katkı sağlamasını diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKadir GecesiUlusal Birlik Partisi Genel Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
700 Bin TL'lik Piyango Bileti Lefkoşa'da Satıldı
700 Bin TL'lik Piyango Bileti Lefkoşa'da Satıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Anneler Günü" Mesajı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Anneler Günü" Mesajı
Atalay:" İnsanlığın geleceği için evrensel düzeyde ortak tavır ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz"
Atalay:" İnsanlığın geleceği için evrensel düzeyde ortak tavır ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim