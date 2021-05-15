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Başbakan Ersan Saner: “Komiteleri çalıştırmayan muhalefet”

Başbakan Ersan Saner, komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:15
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Başbakan Ersan Saner: “Komiteleri çalıştırmayan muhalefet”

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

Başbakan Hamza Ersan Saner, muhalefetin ‘seçimden kaçıyorlar, komiteleri çalıştırmıyorlar’ suçlamalarını reddetti.

“Komiteleri çalıştırmayanlar kendileridir…” diyen Saner, özellikle 3’e 3 sayıda olan komitelerin çalışmadığını vurguladı.

"4'LÜ DÖNEMDE HÜKÜMETİN FAZLA ÜYE SAYISINDA OLMASINA MÜSADE ETMİŞTİK"

Seçimden kaçmak gibi bir dertleri de olmadığını ifade eden Başbakan Saner, 4’lü hükümet döneminde kendilerinin hükümetin komitede üye sayısının fazla olmasına müsaade etmiş olduklarını da hatırlatarak, “komitede sonuç çıkmıyor işte. Biz de ortak komite kuralım dedik. Ayrıca komitelerde nisabı sağlamayan da muhalefettir. 3'e 3 üye sayılı komitelere muhalefet gelmemektedir” dedi.

Kıbrıs Postası’nın “Bayram sonrası hükümette nasıl bir takviminizin olduğunun sorulması” üzerine ise Başbakan, “bayram sonrası hükümetin gidişatı ile ilgili bir değerlendirme de yapacağız, yoğun olacağız. Bayram sonrası her türlü gidişatı değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı ancak ortada bir krizin olmadığına dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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