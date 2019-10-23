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Başbakan Ersin Tatar, Anamur'da açıklama yaptı

"Biz artık İki devlet temelinde çözüm ama garantörlüğün de devamını istiyoruz. AB içinde olacağımız ama Türkiye'nin olmadığı bir yolu yürümeyeceğiz"

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
Başbakan Ersin Tatar, Anamur'da açıklama yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Suriye sınırında düzenlediği Barış Pınarı Harekatının Türkiye Cumhuriyeti’nin haklılığını ortaya koyan başarılı bir operasyon olduğunu vurguladı.

Anamur'da bulunan Başbakan Ersin Tatar, yerel medyaya açıklama yaptı, soruları yanıtladı.  

Tatar, Barış Pınarı Harekatına ilişkin bir soru üzerine, harekatın Başarılı bir operasyon olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. 

ABD ve Rusya'nın da Türkiye'ye hak verdiğini, çünkü Türkiye'nin doğru adımı attığını belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkı ve KKTC olarak her zaman Türkiyenin yanındayız, kaderimiz sevincimiz bir. Türk ordusunu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ederim, her zaman her şartta Türkiye'nin yanındayız" diye konuştu. 

Tatar, 1974'te de Kıbrıs'ta gerçekleştirilen harekatta Türklerin hayat bulduğunu ve her yıl bu günü Doğum günü olarak kutladıklarını söyledi.  

Anamur'dan Güney'e Kıbrıs'a baktıklarında vatan topraklarını gördüklerini, Can suyu asrın projesi ile de bu ilişkileri geliştirdiklerini ifade eden Tatar, Anamur halkına teşekkür etti. 

Tatar, yakınlaşmanın, karşılıklı ilişkileri ticari ve turizm alanındaki ilişkileri geliştirmenin Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunu ifade ederek, KKTCnin daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı. 

Bir soru üzerine Tatar, "Türkiye Kıbrıs'tan çekilemez garantördür uluslararası haklardan oradadır. Kıbrıs'ta Federal görüşmeler 50 yıldır sürüyor hiçbir sonuç alınamadı. Biz artık İki devlet temelinde çözüm ama garantörlüğün de devamını istiyoruz. AB içinde olacağımız ama Türkiye'nin olmadığı bir yolu yürümeyeceğiz" diye konuştu. 

Haber: Emir Ertorun - TAK

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Ersin Tatar
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cetin 2019-10-23 15:29:03

Tipe bakın yaw..Adamı işi gücü şov ve yalakalık..

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