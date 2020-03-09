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Başbakan Ersin Tatar'dan Kadın Cinayetlerine Tepki

Başbakan Ersin Tatar: Kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapacağız

09 Mart 2020 Pazartesi 09:31
167 Okunma
Başbakan Ersin Tatar'dan Kadın Cinayetlerine Tepki

Girne'de meydana gelen ve Elif Lort, öldürüldüğü cinayet sonrası Başbakan Ersin Tatar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tatar "Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi

Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz. Allahtan ölen kadınımıza başsağlığı, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKadın CinayetiElif Lort Cinayeti
Yorumlar
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Vatandaş 2020-03-09 09:52:01

Herşeyi hallettiğiniz gibi bunu da halledeceksiniz. Hepsiniz aynısıniz bir koltuk sevdasidir gider

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Kemal 2020-03-09 09:58:51

Tepki ne lafda kalmasın idam kadına şiddet idam cezası

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yurttaş 2020-03-09 10:46:04

Başbakan değil,devlet adamı olma niteliklerin geliştiğinde bu toplum belki hayrını görür..Gerisi boş..

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