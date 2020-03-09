Başbakan Ersin Tatar'dan Kadın Cinayetlerine Tepki

Girne'de meydana gelen ve Elif Lort, öldürüldüğü cinayet sonrası Başbakan Ersin Tatar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tatar "Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi

Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz. Allahtan ölen kadınımıza başsağlığı, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum."