Başbakan Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması

Başbakan Ersin Tatar, “ hükümetin, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullanmasına dur demek kararlılığında olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirileceğini, hükümetin bu yönde bir karar aldığını” belirtti ve “ Maraş açılırken mutlaka vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacaktır” dedi.

Başbakan açıklamasında şunları kaydetti:

“ Programımızda da ifade edildiği üzere Hükümet olarak temel hedefimiz Kıbrıs konusunda halkımızın meşru hak ve çıkarlarını korumaktır.Hükümetimiz, Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullanmasına dur demek kararlılığındadır.Bunun için de uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu bir şekilde proaktif bir politika izleyeceğiz.

Gerçekler ortadadır. Rum tarafının açıklamaları, istemleri ve izlediği politika yüzünden Kıbrıs konusuna federal bir çözüm bulunması mümkün olmaktan çıkmıştır.

Bu durumu değerlendiren hükümetimiz bir yandan Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devletli çözümü gündeme taşırken diğer yandan da Maraş konusunda bir açılım yapmayı uygun görerek harekete geçmiştir.

Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirilecektir. Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasal partilerimiz konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Maraş’ın açılması gündeme geldiğinde is mutlaka vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacaktır.

Dolayısı ile daha yolun başındayız. Halkımızın çıkarları için çalışan bir hükümet söz konusudur ve hepimizin amacı bu olduğuna göre, spekülasyonlara başvurmanın, gereksiz tartışmalar yaratmanın bir anlamı ve yararı yoktur.”