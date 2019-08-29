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Başbakan Ersin Tatar El-Sen’in eylemini değerlendirdi

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
Başbakan Ersin Tatar El-Sen’in eylemini değerlendirdi

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaparken, elektrik borcu bulunduğu gerekçesiyle  El-Sen’in Maliye Bakanlığı’nın elektriğini kesmesi ve  Bakanlık önünde yaptığı eylemi de değerlendirdi.

Maliye Bakanı’ndan, Maliye’nin KIB-TEK’e vereceği olmadığı yönünde  bilgi aldığını kaydeden Tatar, bunun karşılıklı görüşmelerle çözülebileceğini söyledi.

Tatar, “Tahsilatın yüzde 10’nu  KDV, bu da KIB-TEK’in kasasında,  ayrıca kurumların ve belediyelerin borcu  kurumlara ait,  bunun sorumlusu Maliye değildir” dedi.

Tatar, “bir sıkıntının olduğunu muhakkak ben de biliyorum, Elektrik Kurumu’nun alacağı vardır ve tahsil edemediği için faizler de binmiştir ama Elektrik Kurumu’nun şuradan buradan alacağı parayı Maliye Bakanlığı ödeme yetkisine haiz değildir.Meseleyi buraya kadar getirme niyetinde olduklarını görüyoruz. Ben karşılıklı oturup çözmeden yanayım..Milyar TL bütçe açığı var bu açığı azalmaya çalışıyoruz. Bu borçlar yeniden yapılandırmalarla zaman içerisinde halledilebilir.Her şey uzlaşı ile çözülmeli diye düşünüyorum”dedi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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