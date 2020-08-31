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Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar bugün saat 13.00’da beraberindeki heyetle Gazimağusa Belediyesini ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir görüşme yaptı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:24
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Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Tatar, Başkan İsmail Arter ile görüşmesi öncesinde belediye binasının damından Maraş’la ilgili incelemeler yaparken,  kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Mağusa’nın genişlemesi için de çok doğru bir adım olduğunu, hükümetin bunun altyapısını nihai noktaya taşıyarak Maraş’ın önümüzdeki aylarda açılmasının gündeme geleceğini söyledi.

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, yoğunluk içinde çeşitli görevlerinin de devam ettiğini, Kornadan dolayı bugün dahi çeşitli kararlar aldıklarını, KKTC’nin pandemi dönemini başarıyla yönettiğini ve en hafif etkiyle atlattığı, hunun da dışarıdan bakıldığında güzel bir algı olduğunu ifade ederek, turizm ülkesi olan ülkemizde üniversitelerin başarısı ve ekonomik faaliyetlere yansımasının önemli olduğunu, öğrencilerin buraya nasıl tedbirler alınarak getirilmesinin konuşulduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Gazimağusa’daki ziyaretlerine Limandan başladıklarını, Limanın kente yansımaları, altyapı ve imkânlarının geliştirilmesi konusunu değerlendirdiklerini, UBP’nin Gazimağusa için her zaman önemli düşünceleri olduğunu tekrardan konuştuklarını belirtti.

İmar planının gündemde olduğunu, Genel Sekreterin başkanlığındaki komitenin öneri sunduğunu, en erken zamanda yanıt alınması temennileri olduğunu, Gazimağusa’nın imar planına önem verdiğini bildiğini söyledi.

Belediyeye binasına geldiklerinde damdan Maraş’a baktıklarını, belediye binasının hemen hemen kapalı Maraş’ın içinde olduğunu, Maraş’ta harap olan binaların olduğu ifade ederek, KKTC geliştikçe kapalı Maraş’ın açılmasının siyasi anlamda değil Mağusa’nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu, hükümetin bunun altyapısını nihai noktaya taşıyabilmesi ve önümüzdeki aylarda açılmasının gündemde olacağını, Gazimağusa Belediyesinin de bu konuda bölgenin planlanması hizmetlerin götürülmesi konusunda görev üstleneceğini, belediye ile merkezi hükümetin bu süreci birlikte yöneteceğini kaydetti.

Gazimağusa’ya yabancı yatırımcı geldiğini, uluslararası anlamda 7 medeniyeti içinde barındıran kültür şehri olan Gazimağusa’da bu emaneti ileriye taşımak adına, şehrin kanalizasyondan diğer projelere kadar en iyi şekilde düzenlenmesi çağdaş standartları yüksek şehir haline getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, hükumet olarak belediye başkanıyla birlikte istişare ederek Gazimağusa’ya hizmet vermenin görevleri olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Başbakan Ersin Tatar, bakan ve milletvekillerinin bölgedeki ziyaretler çerçevesinde belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ersin Tatar’ın çok yoğun bir tempoda çalıştığını gördüklerini söyledi.

Başkan İsmail Arter, Ersin Tatar’ın Cumhuriyetin kurucusu olan UBP’nin başkanlığını yürüttüğünü, muhtemelen 100 yılda bir olan pandemi sürecinin başbakanı olarak süreci yönettiğini ve Cumhurbaşkanı adayı olarak yoğun bir tempoda çalıştığını ifade ederek, toplumun bu çalışmaların karşılığını vereceğini düşündüğünü söyledi.

Başkan Arter, ülkeyle ilgili hepimize görevler düştüğünü vurgularken, Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatarİsmail Arter
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