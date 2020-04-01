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Başbakan Ersin Tatar, vatandaşın yüreğine su serpti

Başbakan Ersin Tatar’ın dün akşam ani bir kararla Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplayarak çeklerle ilgili aldığı karar toplumda büyük takdir topladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:10
4840 Okunma
Başbakan Ersin Tatar, vatandaşın yüreğine su serpti

Başbakan Ersin Tatar’ın dün akşam ani bir kararla Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplayarak çeklerle ilgili aldığı karar toplumda büyük takdir topladı.

Alınan bu karar sonrası ekonomik olarak sarsılan özel sektör işletmeleri derin bir nefes aldı.

Toplumun sesine kulak veren Başbakan Ersin Tatar’ın olağanüstü bir kararla çek-takas işlemlerini durdurup karşılıksız çeklerin işleme konma süresini 90 güne çıkarması halkın yüreğine su serpti.

Hükümetin bu adımı halkın ve iş dünyasının beğenisini kazandı.

Kaynak : Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüsEkonomi
Yorumlar
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Şahsuvar 2020-04-01 13:25:10

Öyle bir serpildiki sorma özel sektör otel casinocular ne yiycez saygıdeğer beyfendi mahallede taş kalmadı kaynata kaynata bide bizim yüreğimize su serpsen

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Şahsuvar 2020-04-01 13:28:33

Bizim de yüreğimize su serpceniz mi yıllardır işe yaramayan lisanslardan para alıyorsunuz bizden geri dönüşümü bumu bize

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yurttaş 2020-04-01 13:44:30

Kaynak verdiğiniz Kıbrıs Haberci'nin kalemi bu haberi buraya koyanın kalemi gibi kontürlü mü?

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