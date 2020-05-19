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Başbakan Ersin Tatar ve gençler Başbakanlık'ta 19 Mayıs'ı kutladı

Başbakan Ersin Tatar, gençlerle birlikte saat 21.00’de Başbakanlık önünde İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 Mayıs 2020 Salı 22:31
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Başbakan Ersin Tatar ve gençler Başbakanlık'ta 19 Mayıs'ı kutladı

Başbakan Ersin Tatar, gençlerle birlikte saat 21.00’de Başbakanlık önünde İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Başbakan Tatar, yaptığı konuşmada, “Başbakanlık’ta ve balkonlarda 19 Mayıs’ı İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutluyoruz” dedi.

Tatar, “Koronavirüs dolayısıyla bu yıl, 101’inci yıldönümünde 19 Mayıs’ı sahalarımızda, sokaklarımızda değil ancak bu şekilde kutluyoruz. Hem bir daha Ulu Önder Atatürk’ü anmak, hem de gençliğimize verdiğimiz önemi göstermek ve Atatürk’in fikirlerini aktarmak için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’de ülkemizin geleceği için gençlerin ne kadar önemli olduklarını, KKTC’yi onlara emanet edeceğimizi vurgulamak istiyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Tatar, Atatürk posteri taşıyan gençlerle birlikte İstiklal Marşını söyledi.

KKTC’de aynı saatte vatandaşlar da balkonlarda bayrak sallayarak ve İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs’ı kutladı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar19 MayısKKTC 19 Mayıs Kutlama
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