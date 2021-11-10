Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile bugün Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın dün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğuna işaret etti.

Sucuoğlu, Kırma’ya yapılan testler sonucunda Koronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, Acil Durum Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını ve entübe edildiğini aktardı.

Kırma’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığını da ifade eden Sucuoğlu, “Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim... Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz” dedi.

“Yurttaşlarımız Koronavirüsü daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz” ifadelerini kullandı.