Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Belediye çalışanlarına müjde

Kamudan maaş çekenlerin maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 37,26‘lık hayat pahalılığı ödeneğinin belediye çalışanlarına da yansıtılmasına ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve ülkemizdeki Belediye çalışanlarının da hayat pahalılığı artışlarından yararlanacağını belirtti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu katıldığı bir etkinlikte hayat pahalılığı ödeneğinin Belediye Çalışanlarına da yansıtılıp yansıtılamayacağına ilişkin bir soru üzerine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Belediyelerin destekleneceğini söyledi.