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Başbakan gençlere seslendi; “Sizlere güveniyorum”

Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:05
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Başbakan gençlere seslendi; “Sizlere güveniyorum”

Başbakan'ın mesajı şu şekilde:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliği’ne armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı Anavatan Türkiye ile eş zamanlı, aynı coşku ile kutluyoruz.
 
Atatürk, bu anlamlı günü genç nesillere armağan ederek, onlara ülkelerini daha çağdaş yarınlara taşıyacaklarına dair ne denli büyük bir inanç duyduğunu ortaya koymuştur. Bizler de gençlerimize aynı şekilde güveniyor ve siz gençlerimizin onurlu tarihimizden aldığınız ilhamla, manevi değerlerinize sahip çıkacağınıza, şartlar her ne olursa olsun emin adımlarla, aklın ve bilimin ışığında yürüyerek ülkenizi daha güzel yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum ve sizlere güveniyorum.
 
Gençlerimizi kendine güvenen, donanımlı, manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Tüm imkânlarımızla gençlerimizin yanında olacağımızı, içinde bulunduğumuz yüzyılın zorluklarında mücadele ederken ve kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” nı en içten duygularımla kutluyorum.

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