Başbakan görüşmenin ardından açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığında saat 10:00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü..

Görüşme sonrası basına açıklama yaparak soruları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, görüşmeyi yararlı olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Türkiye Cumhuriyeti temasları hakkında bilgi vererek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik-Mali İşbirliği Protokolü kapsamında para akışının nasıl sağlanacağını konuştuklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca sınır kapılarında yaşanan sıkıntıları da ele aldıklarını ifade eden Tatar, özellikle Metehan ve Ledra Palace sınır kapılarında yaşanan sıkıntıyı konuştuklarını ve kendi görüşlerini Akıncı’ya ilettiğini söyledi.

Başbakan Tatar, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yaşadığı sıkıntılara değinildiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanlığındaki uzman ve müsteşarların katılımıyla genel değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede Kıbrıs konusu ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ‘un adaya yapacağı ziyaretin de görüşüldüğünü ifade eden Başbakan Tatar, Kıbrıs Müzakerelerine yönelik ciddi bir zemin olmadığı görüşünü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardığını kaydetti.

Başbakan Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğllu’nun yakında adaya ziyaretinin sözkonusu olduğunu da söyledi

Hükümetin Cumhurbaşkanına bilgi vermediği yönünde basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Tatar, “ asla böyle bir düşüncemiz yok, her türlü konuyu sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıyoruz. Bu konuda skıntı yok” dedi.

Başbakan Tatar, EL-Sen’in Maliye Bakanlığı’nın elektrik borcu bulunduğu gerekçesiyle bu sabah Bakanlık önünde yaptığı eylemi de değerlendirdi.

Ek verilecek…

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