Başbakan, halka seslendi

Tüm dünyada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde korona virüsü nedeniyle olağan üstü bir durum yaşandığını belirten Başbakan Tatar, insanlık tarihinin en önemli salgınlarından biri ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Tatar, hükümet olarak halkın sağlığı için gereken tüm önlemleri almaya çalıştıklarını belirterek, “pek çok önlemi diğer ülkelerden önce aldık ve uygulamaya koyduk. Her an görev başındayız ve ek önlemleri gerektikçe yaşama geçireceğiz.” Dedi.

Başbakan Tatar, vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlarını okuyup uygulamalarını istedi.

Başbakan Ersin Tatar, BRT’den halka sesleniş konuşması yaptı.

Tatar, tüm dünyada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde korona virüsü nedeniyle olağanüstü bir durum yaşandığını belirtti.

Başbakan, “İlk kez Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde görülen corona virüsü şu sıralarda ağırlıklı İtalya olmak üzere tüm Avrupa’yı sarmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü corona virüsünün giderken yayılması dolayısı ile salgın ilan etti.

Tüm dünyada, bir taraftan virüsün yayınlamasını önlemek için önlemler alınıyor, diğer taraftan virüsten etkilenenlerin tedavisi ile uğraşılıyor. İnsanlık tarihinin en önemli salgınlarından biri ile karşı karşıya olunduğu hemen hemen herkesçe ifade ediliyor.

Üzerinde en fazla durulan şey, virüsün yayılmasını durdurmak veya yavaşlatmak için gereken önlemlerin hiç tereddütsüz alınmasıdır.

Dünyanın en önemli spor organizasyonları, konserler, tiyatro oyunları ya erteleniyor, ya da iptal ediliyor.

Bazı ülkelerde olağanüstü durum, karantina ilan edilmiş durumda.

Kimi Devletler, ülkeye giriş ve çıkışları tamamen yasakladı.

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa’dan gelen tüm uçuşları 30 gün süreyle durdu.

Biz de hükümet olarak ülkemiz için siz halkımız için gereken önlemleri almaya çalışıyoruz.

Pek çok önlemi diğer ülkelerden önce aldık ve uygulamaya koyduk.

Her an görev başındayız ve ek önlemleri gerektikçe yaşama geçireceğiz.

Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi yanımızdadır.

Türkiye’den uzman bir ekip bizim uzmanlarımızla gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Hatırlanacağı üzere ülkemizde ilk virüs saptaması Pazar gecesi yapıldı.

Bunu hemen o Pazar sabahı açıkladık… Daha sonrasında da tüm gelişmeleri siz değerli vatandaşlarımızla paylaştık.

Hükümet olarak 3 günde pek çok önlem aldık, adım attık.

Bu vesile ile söz konusu önlemlerimizi sizlere hatırlatmak istiyorum:

*ilk olarak bir kriz masası oluşturduk,

* Tüm okullar, kreşler ve dershaneler ve etüd merkezleri 22 Mart’a kadar tatil edildi.

* Tüm sınır kapılarındaki sağlık görevlilerinin sayısı ile kontrol seviyeleri iki katına çıkarıldı.

*Tüm charter seferler geçici bir süre durduruldu.

* Türkiye ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek ekipler ve donanımlar ülkemize getirildi.

*Türkiye ile işbirliği yaparak bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman ekipler adaya geldi. Bu uzmanlar, alınması gereken önlemler konusunda bizim yetkililerini bilgilendirdi.

* Şu ana kadar tüm okullar dezenfekte edildi.

*Tüm sınır geçiş kapıları dezenfekte edildi, ve edilmeye devam ediliyor.

*Tüm ören yerleri ve turistik gezi alanları geçici bir süre kapatıldı.

*İhtiyaç duyulması halinde karantina olarak kullanılabilecek yerler belirlendi.

* 10 kişiden fazla yolcu taşıyan araçların Güney Kıbrıs’tan ülkemize geçmeleri yasaklandı.

*Akyar (2 buçuk mil ) ve Yeşilırmak sınır kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı. Metehan, Ledra ve Beyarmudu olmak üzere 3 kapı ise halen açık durumdadır.

* İran, Irak, İtalya, Çin, Güney Kore’ye ek olarak, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına tüm kara deniz ve hava giriş kapıları 1 Nisan’a kadar kapatılmıştır.

* Yabancıların yeni çalışma ön izni alma işlemleri 22 Mart’a kadar durdurulmuştur.

* Korona Virüsü ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler, devlet düzen ve denetim emirnamesi ile koruma altına alınmıştır. Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturmalar yapılacak.

*Okullardaki tüm, sportif, kültürel aktiviteler 3 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştır.

* Tüm Sinema, Tiyatro, Festival, Konser ve diğer kitle toplantıları mitingler dahil 22 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir.

* Tüm spor müsabakaları 22 Mart tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihten sonra devam edecek şekilde takvime bağlanacaktır.”ifadelerine yer verdi.

Tatar, korona virüsle mücadelede en önemli unsurlardan birinin panik yapmadan kişisel önlemlerin alınması olduğunu söyledi.

Tatar, “O yüzden sizlerde ricam Sağlık Bakanlığımızın bu yöndeki yayınlarını mutlaka okumanız ve uygulamanızdır. Bu arada ülkemizde her hangi bir malın sıkıntısı yoktur. Gıda ise asla olmayacaktır. Bunu bilerek davranmanızda fayda vardır.”dedi.

“Gün her şeyin bir tarafa bırakılarak İnsanlığın, ülkelerin, bireylerin birlikte hareket etme günüdür.”diyen Başbakan Tatar, insanlığın bu salgını da en kısa sürede yeneceğine olan inancını dile getirdi.

BRT