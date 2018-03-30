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Başbakan hükümet icraatlarını partililere anlattı

Başbakan ve CTP Genel BaşkanıErhürman dün akşam Mağusa’da genişletilmiş ilçe meclisi toplantısında hükümet icraatları hakkında partilileri bilgilendirdi.

30 Mart 2018 Cuma 14:41
Başbakan hükümet icraatlarını partililere anlattı

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün akşam Mağusa’da genişletilmiş ilçe meclisi toplantısında hükümet icraatları hakkında partilileri bilgilendirdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda soruları yanıtlayan Erhürman, geçici değil kalıcı çözümler bulmak ve cesur adımlar atmak zorunda olduklarını belirtti.

Halka doğruları anlatma gibi bir misyonları olduğunu belirten Erhürman, ülkedeki sorunların köklü çözümü için umutlu olduğunu, önlerindeki süreyi doğru kullanacaklarını ifade etti. Yerel seçimlere yönelik parti çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini kaydeden Erhürman, CTP üyelerinin sürekli sokakta olarak parti politikalarını yurttaşlara aktarmasını istedi.

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