Başbakan hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı’na veriyor

Başbakan Tufan Erhürman HP Parti Meclisi’nin hükümetten çekilme kararının ardından bugün saat 10.00’da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya vereceğini açıkladı.
4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:
“Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit , Maliye Bakanı Serdar Denktaş , İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami , Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali , Sağlık Bakanı Filiz Besim , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ”
(BRT)
Oh be kurtulduk. Şimdi hak hukuk zamanı gelelim ekonomiyi canlandırmaya raflarda bekleyen hakkedilmiş vatandaşlıkların verilmesine 13 sene aralıksız sigortam yatsın sen beni bakanlar kurulunda bekletmeye devam et.