Başbakan hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı’na veriyor

Başbakan Tufan Erhürman HP Parti Meclisi’nin hükümetten çekilme kararının ardından bugün saat 10.00’da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya vereceğini açıkladı.

7 Ocak 2018 erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

“Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay , Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit , Maliye Bakanı Serdar Denktaş , İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami , Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali , Sağlık Bakanı Filiz Besim , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ”

(BRT)