Başbakan işçilerle görüşecek!

Başbakanlık önünde eylem yapan Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türk işçiler, Başbakan Ersan Saner'in görüşme talebine olumlu yanıt vermesiyle hedeflerine ulaştı.
Saner, Ercan incelemelerini tamamladıktan sonra Başbakanlığa dönüşünde işçilerle görüşecek.
Görüşme yaklaşık bir saat sonra gerçekleşecek.
Saner'in, işçilerden oluşan 5 kişilik bir grupla görüşme yapacağını eylemcilere Polis bildirdi.
Bunun karşılığında işçilerin Başbakanlık önünden ayrılması talep edildi.
Grubun seçtiği 5 kişi Başbakanlıkta Saner'i beklerken, diğer eylemcilerin yavaş yavaş bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi.