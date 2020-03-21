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Başbakan isyan etti: “Ayıptır”

Başbakan Ersin Tatar, Londra’dan gelen öğrencilerin karantina altında tutulduğu öğrenci yurduna giderek, “Kalkıp benim insanlarım özür diliyor böyle bir şeyden özür dilenir mi? Yazıktır. Ayıptır” ifadelerini kullandı.

21 Mart 2020 Cumartesi 14:22
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Başbakan isyan etti: “Ayıptır”

Başbakan Ersin Tatar, Londra’dan gelen öğrencilerin karantina altında tutulduğu öğrenci yurduna giderek, yapılan kışkırtmalara karşı isyan etti ve özür dilemeyeceğinin altını çizdi. Bu memlekete yapılanların ayıp olduğunu vurgulayan Tatar, “Kalkıp benim insanlarım özür diliyor böyle bir şeyden özür dilenir mi? Yazıktır” dedi.

Başbakan Tatar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Onlar eski görüntülermiş. Videoya eski görüntüleri atıyorlar. Bundan daha güzel bir yer var mı? Bütün dünyaya sesleniyorum.

“CUMHURBAŞKANININ BURADA NE İŞİ VAR?”

Birlik, beraberlik, dayanışma olması gereken günlerde, sabah saat 06:30’da sayın Cumhurbaşkanının burada ne işi var? Ben bu uçağı kaldırmak için talimat verdim Türkiye de yardımcı oldu. Bana biri mesaj attı, kendi evladına Dikmen çöplüğünde olduğu için bunu bana yakıştıramamış.

“BEN KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM”

Uçaklar bu sabah kapattı. Bu insanları buraya getirttik bize teşekkür edeceklerine, özür bekliyorlar. Ben kimseden özür dilemiyorum. Elimizden geleni yaptık, insanlarımızın sağlığına, bu olayları atlatması için her şey yapılıyor. Sadece bize değil, bizim altımızda yüzlerce çalışan var, o insanlara da hakaret ediyorsunuz. Bu mu birbirimize sahip çıkmak?

Bu kadar çalışma, özveri, selametle insanlar buraya geldi. Bir gün geciksek, bu insanlar buraya gelemeyecekti, bu bile teşekkür gerektirir. Otel bulamadık.

“BANA DOME HOTEL’İ VEREMEDİLER”

Tufan Erhürman’ı aradım, Dome Hotel’i  tahsis etmesini istedim. Bana Dome Hotel’i veremediler. Böyle güzel bir yerde, yapılan kışkırtmalar çok yakışıksız olmuştur. Ali Özok, Fatma Özok’a teşekkür ediyorum.

Bu büyük yatırıma da burada çalışanlara da haksızlık yapılmıştır. Cumhurbaşkanına siyaset zamanı değil, birlik zamanı dedik, ama sen Cumhurbaşkanı olarak insanları kışkırtması hiç yakışmadı”

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKarantinaKoronavirüs
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Cypriot Hüseyin 2020-03-21 14:54:38

Tatar efendi sesini kes ve oturduğun yere otur. Konuştukça batıyorsun...

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