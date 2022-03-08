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Başbakan Kadınlar Günü’nü kutladı

08 Mart 2022 Salı 14:49
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Başbakan Kadınlar Günü’nü kutladı
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başbakanlık çalışmalarına koydukları “katkı, emek, çaba ve özveri” için teşekkür etti.

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