Başbakan: KOBİGEM kapatılmadı, Başbakanlığa alındı

"Kimileri KOBİGEM'in Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığına dair iddialar ortaya atıyor. Bugüne kadar son derece yararlı çalışmalar yaptığı herkes tarafından bilinmesine karşın yasal bir statüye kavuşturulmayan KOBİGEM kapatılmadı. Yasal statüsü olan YAGA'nın altına, Başbakanlığa alındı.

Böylece KOBİGEM'e ve YAGA'ya birer kişi atayıp iki maaş ödemek yerine devlet tek maaş ödeyerek yasal statü altında KOBİGEM ve YAGA çalışmalarının bir bütün halinde sürdürülmesini sağladı. YAGA'nın ve KOBİGEM'in faaliyetlerinin bundan sonra çok daha işlevsel biçimde başarıyla yürütüleceğini çok kısa zamanda herkes görecek..."